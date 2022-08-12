Umarım hatadır!

Saçma sapan bir maçtı! Tabi bunun nedenleri var. İlk maçta alınan 3 farklı skor, yapılan geniş rotasyon ve rakibin "balta oyunculardan" oluşması seyir zevkini aldı götürdü. Balta diyorum; çünkü Slovackolu futbolcular öylesine sert oynadı ki bütün maçı, "aman sakatlık olmasın" diye izledik. Pres yapmakla, rakibi önde karşılamakla, "sürekli sert fauller" yapmanın arasında fark var. Lakin rakibin yapacak fazlaca bir şeyi yoktu. Aradaki kalite farkı inanın dağlar kadar! Bazı teknik direktörlerin en önemli problemi, "gelecek vadeden genç oyuncuları" her daim rotasyonda kullanmaları. Genç oyuncuyu kazanacaksan; arkasında, önünde, sağında, solunda as futbolcular olacak. Takımın kalitesi arttıkça, yıldız adayının da oyunu gelişir, daha iyi bir seviyeye çıkar. HHH Bunu şimdilik Arda özelinde söylüyorum. Etrafı rotasyon oyuncularıyla çevrili olmasına rağmen yine de iyi bir performans gösterdi. Belki de çevresinde oynayan birçok oyuncu bu sezon takımda olmayacak. Fenerbahçe'nin hala ana sağ ve sol beki yok. Jesus o bölgelerde denemeler yapmaya devam ediyor. Ali bey ise 1 santrfor transferi yaparak, transfer sezonunu kapatacağını söylüyor. Kafayı yememek elde değil! Sol stoper Peres'i sol bek oynatması hem oyuncuya hem de takıma ihanet! Oyuncuyu gerçek bölgesinde en az 6 maç görmeden herhangi bir yorum yapmam. HHH Üzüntü verici olan şu köy takımına pozisyonlar vermek hatta onlardan gol yemek! Geçen sezonun looser'ı Lemos dahi yenilerin hepsinden iyiydi. Kadro mühendisliğinde yine hatalar var gibi görünüyor. Bunu inanın üzülerek söylüyorum. 4 yıldır yapmadığı hata kalmayanların, yeniden hatalar yapmasını içime sindiremiyorum. Umarım ben bu yazıyı yazarak hata yapmışımdır. Umarım