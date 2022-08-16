Hadi!

Geçen hafta farklı yenilen ve geçen sezondan kalite anlamında eser kalmayan Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'yi zorlayabileceğini düşünmüyordum. Henüz ilk yarıda 10 kişi kaldıklarında işleri her zamankinden daha zordu. Sezon ne gösterir bilinmez elbette ama Serkan Reçber kardeşim bu kez karavana atmış gibi görünüyor. 2. haftadan ahkam kesmemek lazım lakin Kasımpaşa bu sene ligde kalmak için çok zorlanır.

Lincoln rakipler zayıf olduğunda Süperman'a dönüşüyor. Son resmî maçların neredeyse hepsinde skora etki etti. Benim ondan beklediğim zayıf rakiplere, eksik kalmış rakiplere değil, rakip gibi rakiplere performans göstermesi.

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Valencia; Fenerbahçe'nin bir dönemine damga vurmuştu. Sonrasında, "küsünce" ya da "küstürülünce" bir türlü eski performansına dönemedi.Kasımpaşa karşısında oyunun her yerinde olumlu işler yapan bu adam bence gerektiği şekilde kullanılmadı.Bazı oyuncular kendilerine gereken önemin verilmesini ister.Valencia, "kötü dönemlerde" ilgi göremedi, değeri bilinmedi.Tabi kimse bu farklı galibiyete bakıp aldanmasın. Daha geçen hafta Başakşehir yine farklı skorla Kasımpaşa'yı mağlup etti.Zajc'ı elbette es geçmeyelim.Orta sahada Jesus'un transfer ettiği bütün oyunculara bedel. Oyunu iki yönlü oynayabilmesi bizim ligimiz için çok ama çok önemli. Sakın onu satmak gibi bir hataya düşmeyin.Sevgili okuyucu; Fenerbahçe ne Ümraniyespor karşısındaki kadar kötü ne de Kasımpaşa maçındaki kadar iyi. Hem transfere hem de zamana ihtiyacı var takımın… Hadi biraz daha sabredelim.