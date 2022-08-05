Alex mi?

Rakip Slovacko olunca doğru bir değerlendirme yapmak imkansız. Adamların sol beki 39 yaşında! Fenerbahçe çok iyi desem olmayacak, kötü desem bana yakışmaz. Sarı- lacivertlilerin elini kolunu sallaya sallaya kazandığı bir karşılaşma oldu. Seviye farkı 90 dakikanın her anında kendisini gösterdi. Zaten üzerine gelen bir rakip yok. Oyunu olduğu gibi kendi yarı alanlarında hatta ceza sahasında oynamayı kabul etmişler. Her şeyi Fenerbahçe'nin anahtar oyuncularına bırakmışlar. Benim için büyük takım oyuncusu nedir bilir misiniz? Topu korkmadan rakip oyuncunun üzerine sürecek, adam eksiltecek. Yanına veren, al gülüm- ver gülüm yapan futbolcu gitsin kariyerine başka takımda devam etsin. Emre Mor aslında tam büyük takım oyuncusu. Kilitlenen maçlarda Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu olacaktır. Dün gece hem 3. bölge oyununu çok iyi oynadı hem de ondan beklenmeyecek şekilde savunma yaptı. Bu da onun "takım oyuncusu" olma yolunda büyük bir adım attığını gösteriyor. Rossi'de inanılmaz bir dayanıklılık var. Hani "sahada basmadık yer bırakmayan" oyuncular vardır ya. İşte onlardan. Lakin "bitiricilik" anlamında sıkıntısı var. İnanın bitirebilse onu almaya para yetmez. Lincoln'ün frikik golü Fenerbahçe taraftarının uzun süre beklediği bir durumdu. Ayakları gerçekten çok temiz lakin devamlılık ve tempo sorunu var. Umarım bu sıkıntısını en yakın zamanda çözer. Şunu kaydedin Alex'in yaptıklarının yarısını yaparsa asla, "bu adam koşmuyor" demem. Dedik ya bu maç Fenerbahçe'nin gerçek gücünü göstermez bizlere… 9 transfere rağmen hala büyük bir eksik var. Gollerin Emre Mor ve Lincoln'den gelmesi bile bize sıkıntının nerede olduğunu anlatıyor aslında! Şimdi siz söyleyin dostlar; Fenerbahçe iyi mi vasat mı?