Heykel

Fenerbahçe'de bazı oyuncular olmayınca makine bozuluyor.

Her oyuncu bir başkasının yaptığını yapamıyor. En güzel örnek ise Gustavo ve Nazım... Gustavo artık hücum özelliğini kaybetmiş durumda... Sadece kesmeyi, bozmayı düşünüyor. Hal böyle olunca Fenerbahçe'nin el freni oluyor!

Nazım ise bekte Osayi'nin yaptığının yarısını yarısını yapamıyor. Bu sefer diğer oyuncuların da dengesi bozuluyor.

Birlikte oynamaya alışkın takımın ayarlarını bozuyorlar.

Her şey bir yana dostlar; hiçbir anlamı olmayan bir karşılaşmayı, "kapalı gişe" oynamak çok ama çok önemlidir. İnanın herkese nasip olmaz. Fenerbahçe taraftarı önümüzdeki sezon bu alışkanlığını devam ettirirse takımın önünde kimse duramaz.

İrfan Can gerçekten çok özel bir oyuncu... Takımda transferiyle ilgili birçok oyuncu konuşuluyor.

Yönetimin ilk önceliği İrfan Can olmalı. Bu takımın aklı, kalbi, sarısı, laciverti İrfan Can olacak. Yaptığı ortalara, asistlere vuracak bir santrfor bulunursa İrfan'ın heykeli dikilir. Buna emin olun.