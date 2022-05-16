GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol Heykel
Emre Bol

Emre Bol

16 Mayıs 2022 | Pazartesi

Heykel

Fenerbahçe'de bazı oyuncular olmayınca makine bozuluyor.
Her oyuncu bir başkasının yaptığını yapamıyor. En güzel örnek ise Gustavo ve Nazım... Gustavo artık hücum özelliğini kaybetmiş durumda... Sadece kesmeyi, bozmayı düşünüyor. Hal böyle olunca Fenerbahçe'nin el freni oluyor!
Nazım ise bekte Osayi'nin yaptığının yarısını yarısını yapamıyor. Bu sefer diğer oyuncuların da dengesi bozuluyor.
Birlikte oynamaya alışkın takımın ayarlarını bozuyorlar.
Her şey bir yana dostlar; hiçbir anlamı olmayan bir karşılaşmayı, "kapalı gişe" oynamak çok ama çok önemlidir. İnanın herkese nasip olmaz. Fenerbahçe taraftarı önümüzdeki sezon bu alışkanlığını devam ettirirse takımın önünde kimse duramaz.
İrfan Can gerçekten çok özel bir oyuncu... Takımda transferiyle ilgili birçok oyuncu konuşuluyor.
Yönetimin ilk önceliği İrfan Can olmalı. Bu takımın aklı, kalbi, sarısı, laciverti İrfan Can olacak. Yaptığı ortalara, asistlere vuracak bir santrfor bulunursa İrfan'ın heykeli dikilir. Buna emin olun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Nazım, Gustavo, Fenerbahçe, İrfan Can

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Tuhaf bir maç...! Şampiyon gibi! 35 saniyelik maç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor