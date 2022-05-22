Çok sıkıldık

Öncelikle yıkılmış, yerle bir olmuş takımı alıp, ikinci yarının en çok kazanan, en çok gol atan ve en çok puan toplayanı yaptığı için İsmail Kartal'a teşekkür etmek gerek.

Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Fenerbahçe'nin hocası olmayacak.

Zor dönemde hatta herkesin köşe bucak kaçtığı bir dönemde elini taşın altına koyduğun için teşekkürler İsmail hoca...

Yeni Malatyaspor maçını izlerken Türk hakemliği adına bir kez daha üzüldüm.

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Herhangi bir anlamı olmayan gazozuna bir maçta dahi inanılmaz hatalar yapıyorlar.

Saha içerisinde aynı pozisyonlara farklı kararlar veriyorlar. Hele İrfan Can'a ceza sahası içinde yapılan bir hamle var ki inanın penaltının babası! Ama hakem kafasını dönüp gitti! Yazık vallahi.

Sarı-lacivertliler erkenden 10 kişi kalan rakibi karşısında çok rahat bir galibiyet aldı.

Bu sezon artık bitti. Bundan sonra yapılması gereken ivedi bir şekilde transferleri tamamlayıp, tam kadro kampa başlamak olmalı.

Sürekli geç kalınan sezon başlangıçlarından çok sıkıldık.