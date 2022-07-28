Ah, vah!

Kime yazacağız bu elenişi?

Kime "sallayacağız?" İyi oyuncu ama tecrübesiz İsmail Yüksek'i kırmızı kart görene kadar oyundan almayan Jorge Jesus'a mı?

Yoksa bal gibi penaltıyı atamayan Valencia'ya mı?

45'de Emre Mor'u oyuna alıp, 77'de çıkaran zihniyet mi?

Ya boşverin Allah aşkına!

Arda kime ne etti?

Topu ileriye taşıyan, adam eksilten, şut atabilen, serbest vuruş kullanabilen, bütün dünyanın peşinde olduğu Arda…

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın