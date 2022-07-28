Ah, vah!
Kime yazacağız bu elenişi?
Kime "sallayacağız?" İyi oyuncu ama tecrübesiz İsmail Yüksek'i kırmızı kart görene kadar oyundan almayan Jorge Jesus'a mı?
Yoksa bal gibi penaltıyı atamayan Valencia'ya mı?
45'de Emre Mor'u oyuna alıp, 77'de çıkaran zihniyet mi?
Ya boşverin Allah aşkına!
Arda kime ne etti?
Topu ileriye taşıyan, adam eksilten, şut atabilen, serbest vuruş kullanabilen, bütün dünyanın peşinde olduğu Arda…
***Bu takıma golcü lazım diye senelerdir bağırıyorum. Hani topu 3 direk arasına atan adamlar var ya; onlardan işte! Bu saatten sonra ne olacağını bilmeyen Valencia'yı takımda görmek istemiyorum. "Ya olur böyle şeyler" diyenlere de bir lafım var. Böyle anlar az olur.
Gerekeni yapacaksın.
Maçın hakeminin "mağdur" Dinamo Kiev'e biraz daha tolerans gösterdiğini söylemek gerekiyor.
Savaşanlara, mağdurlara gitti maç… Morale ihtiyacı olanlara… Saldırıp, saldırıp gol yapamamanın tek sebebi golcüsüzlük. Transfer dönemi devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin yol yakınken bulduğunu atacak bir santrfora ihtiyacı var.
Yoksa ahlara, vahlara hazır olalım.
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