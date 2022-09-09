Hadi şimdi yatın!

Savaş mağduru bir kulübü bu kadar antipatik hale getirmek her halde Lucescu'nun taktiksel becerisiydi.

Taktik, "Faul yap, yalandan faul al, yerde yatabildiğin kadar yat, yeter ki oyunu soğut" üzerine kurulmuştu. Fenerbahçeli oyuncuları kendi kalelerine yaklaştırmamak için her türlü çirkefliği yaptılar.

Heyhat maçın hakemi de bu çirkin anlayışa çanak tuttu. Hal böyle olunca iyice yürekli Kiev ekibi.

Öyle saçma pozisyonlarda yerde yattılar ki, sadece Fenerbahçeli oyuncuların değil, tribünlerinde sinirlerini bozdular. İlk yarıdaki gole gitme istatistiklerine baktım, gözlerime inanamadım. Fenerbahçe 0.83 iken Dinamo Kiev 0.03'tü. Bu kadar düşük hücum istatistiğini ilk kez görüyorum. Amaçları gol atmak değil, yememek üzerine kuruluydu Altay'ı 45 dakika boyunca neredeyse hiç görmedik.

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Lucescu ne yaparsa yapsın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerindeki hazır olmayan Fenerbahçe değildi. Daha güçlenmiş, daha organize, daha ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe vardı sahada… Ben akan oyun golü beklerken duran toptan golü bulduk.Dinamo Kiev'in ilk çerçeveyi bulan topunda ise golü yedik. Bundan sonra kimse bizim hakemlere konuşmasın. Futbol oynamaya değil, yerde yatmaya gelmiş bir takıma çok fazla müsamaha gösterdi. Ama sahada öyle istekli bir Fenerbahçe vardı ki; çirkef Lucescu'yu daha önemlisi çok kötü olan hakemi de yendi. Hadi şimdi gidin Kiev'e bol bol yerde yatın! İyi uykular.