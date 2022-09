Doğru kadro mu?

Bir kere şunu söyleyeyim; sahaya çıkan 11 enteresandı! Her şeye rağmen Aykut Kocaman'ın yarı final oynadığı Benfica maçından sonra en cesur Fenerbahçe kadrosuydu. Ancak bu deplasmanda alınacak gereksiz bir risk! Bize ne lazım? Koşan bir takım mı, zeki oyunculardan kurulu bir takım mı? Dün gece için şunu söyleyebilirim, bize koşan, mücadele eden bir deplasman takımı gerekiyordu. Rennes grubun en iyi takımı. Jesus'un böyle bir takıma karşılık verebilecek bir kadroyla sahaya çıkması şarttı. Ne yazık ki yapamadı! İrfan Can şu haliyle sadece Süper Lig'de "yerli kontenjanından" oynar. Kalitesine hiçbir şey demiyorum, attığı gole de şapka çıkarılır. Lakin sert oyunun içerisinde hiç yok. Onun için gerçekten üzülüyorum. Fiziksel olarak bu kadar geri gitmesine... Altay çok alternatifsiz kaldı. Bunun geri dönüşü sarı- lacivertliler için iyi olmuyor, olmayacak. Yediği goller de hatalıydı. Jesus'un alternatif kaleci belirlemesi Fenerbahçe'nin lehine olacak. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Jesus her türlü riski aldı. Gergin maçta almamız gereken en az 1 puan vardı, onu da söke söke hanemize yazdık. Doğru kadroyla çıkılsa bence fazlası da olacaktı. Hep söylüyorum; bu kadronun sadece tek kulvarda yarışması yazık olur diye... 3'lü savunma fantezisine girilmese her şey çok başka olurdu.