Kurban eti nasıl pişirilir? | Kurban eti pişirilmeden önce nasıl saklanır? - Dana ve kuzu eti marine etme yöntemleri

Kurban etinin kesilme işleminin ardından nasıl tüketileceği ve kaç saat sonra yenilebileceği gündemde yerini aldı. Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan kavurmanın ne zaman yapılabileceği ve etin yıkanıp yıkanmayacağı merak edilmeye başladı. İşte Kurban Bayramı'nda taze et tüketimine dair bilinmesi gereken önemli detaylar ve kurban etini dinlendirmenin püf noktaları...

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR, KAÇ SAAT DİNLENDİRİLMELİ?

Dinlemeyen etler, daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor hale gelir. Bu nedenle kurban eti, en az 6 saat dinlendirilse de aslında en sağlıklısı 24 saat yani 1 gün dinlendirilmesidir. Kesildikten birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye düşürmek önemlidir.

Lokum kıvamında et pişirmenin püf noktalarından biri budur.

Etin ısısının düşmesi için üstü kapatılmadan bekletilmelidir fakat bu sürede, etin böcek ve sineklerden korunmasına da dikkat edilmelidir.

Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır.

Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti, steril ortamda kesilmelidir.

Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına neden olur ve bu kötü sonuçlar doğurur, saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirerek tüketebilir; eğer yıkamakta ısrarcıysanız yıkadıktan sonra hemen pişirip tüketmelisiniz.

KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kırmızı et sindirimi en zor olan yiyeceklerden biridir ve kesimden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle, kurban etini kesildiği gün pişirmek yerine buzdolabında bir gün dinlendirilmelidir.

Et dinledirildikten sonra tüketim şekline uygun paketlenerek derin dondurucuya konulabilir.

Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından buzdolabında 6 ay bekletilebilir. Bu nedenle, her kullanımında tüketilecek kadarının çıkarılması önerilir.

Çözülen etin tekrar dondurulması ise sağlık açısından oldukça zararlıdır ve zehirlenmelere yol açabilir. Pişirmeden önce etin oda sıcaklığına getirilmesi etin daha yumuşak olmasını sağlamaktadır.

DANA ETİ NASIL TERBİYE EDİLİR?

"Kırmızı etin terbiye edilmesi için, etlerin geniş ve ince parçalara kesilmesi tercih edilir. Eğer kalın et dilimleri kullanırsanız, sosun ete tam anlamıyla işlemesi zorlaşabilir. Bu nedenle, aldığınız eti ince dilimler halinde kesmeniz önemlidir. Ardından, seçtiğiniz marinasyon sosunu hazırlayabilirsiniz. Et, koruyucu bir poşete veya bir kaba alındıktan sonra üzerine sos dökülür. Sosun türüne bağlı olarak, et buzdolabında 2 saat ile 1 gün arasında bir süre bekletilir. Et, oda sıcaklığına geldikten sonra pişirme sürecine başlayabilirsiniz."

KUŞBAŞI ETİN TERBİYESİ NASIL OLMALIDIR?

"Kuşbaşı şeklindeki etleri marine etmeyi düşünüyorsanız, öncelikle bir kaba almanız gerekmektedir. Ardından, üzerlerine bir miktar zeytinyağı dökerek kimyon, tuz, toz biber ve kekik ekleyebilirsiniz. Baharatlar, kuşbaşı et marinasyonunda önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra, üç adet arpacık soğan ve iki diş sarımsağı da kaba ekleyebilirsiniz. Marine edilen etlerin üzerini kapattıktan sonra bir süre buzdolabında bekletmeyi tercih edebilirsiniz."

BONFİLE ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

"Bonfile et marinasyonu için geniş bir kaba ihtiyaç duyulur. Kabın içine sarımsakları yerleştirebilirsiniz. Kekikleri ekledikten sonra tüm kaba zeytinyağını gezdirebilirsiniz. Hazırladığınız bonfile et dilimlerini, sosla tamamen kaplanacak şekilde kaba yerleştirebilirsiniz. Sosla birleşen etleri bir süre buzdolabında bekletebilirsiniz. Sarımsak sevenler, sarımsağı ince bir şekilde ezerek bonfile et marinasyonunda kullanabilirler. Sarımsağın karakteristik aroması, ete nüfuz eder ve pişirdikten sonra iştah açıcı bir koku yayılırken etin lezzeti de artar."

HAŞLAMA ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

Haşlama eti terbiyesi için limon suyu, yumurta sarısı, un, tuz ve su gibi malzemeler kullanılır. Haşlama et, diğer malzemelerle birlikte tencerede pişirildikten sonra hazırlanan terbiye karışımı eklenir. Bir süre daha pişirildikten sonra haşlama et, servise hazır hale gelir.

KAVURMALIK ET NASIL TERBİYE EDİLİR?

Kavurmalık eti doğradıktan sonra bir kaba alarak üzerine sıvı yağ, tuz ve kekik ekleyebilirsiniz. Soğanları rendeleyebilir veya ince şekilde doğrayabilirsiniz. Soğanları da kaba ekledikten sonra bir miktar karabiber serpebilirsiniz. Kabın içindeki malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra eti buzdolabında bir gün boyunca dinlendirmeniz gerekmektedir. Eğer salçalı kavurma tercih ederseniz, etleri güzelce pişirin ve ayrı bir tavada salça, sarımsak ve karabiberden oluşan bir sos hazırlayın. Pişen kavurmaları bu sosla birlikte bir süre daha pişirin ve son dokunuşu damak zevkinize uygun baharatlarla tamamlayın.