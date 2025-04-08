ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2025? | Zilkade orucu ne zaman tutulur, ne zaman başlıyor, bitiyor?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2025? | İslamiyet'te kullanılan Hicri takvime göre yılın 11. ayı olan Zilkade ayı, Hac zamanı olan Zilhicce ayından önceki son aydır. Haram aylardan olan Zilkade ayında dua, namaz, sadaka gibi ibadetlerin yanı sıra oruç da tutulur. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar" buyurmuştur. Peki Zilkade orucu ne zaman tutulur, ne zaman başlıyor, bitiyor?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre; zilkade ayı bu sene 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Zilkade ayından sonra ise Zilhicce ayı başlayacak.

ZİLKADE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilkade orucu, Hicri takvime göre Zilkade ayının herhangi bir gününde tutulabilir, çünkü bu aya özel belirli bir oruç günü İslam'da farz ya da kesin bir sünnet olarak belirlenmemiştir. Ancak Zilkade, haram aylar arasında yer aldığı için bu dönemde nafile ibadetler, özellikle oruç tutmak, sevap kazanmak açısından teşvik edilir. Müslümanlar, bu ayda diledikleri günlerde oruç tutarak manevi bir arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı bulabilirler.

ZİLKADE ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Genellikle Zilkade'de oruç tutmak isteyenler, ayın ilk günlerinden itibaren veya kendilerine uygun gördükleri herhangi bir zamanda bu ibadeti gerçekleştirirler. Bazı kişiler, Pazartesi ve Perşembe günleri gibi haftanın mübarek günlerinde oruç tutmayı tercih edebilir, çünkü bu günler Hz. Muhammed'in sünnetinde nafile oruç için önerilen günlerdir. Ayrıca, ayın ortasında yer alan 13, 14 ve 15. günler (Eyyam-ı Biyz - Beyaz Günler) de oruç tutmak için yaygın bir uygulamadır.

ZİLKADE AYININ FAZİLETLERİ NEDİR?

Zilkade ayı, İslam'da haram aylar arasında yer alan kutsal bir dönemdir ve bu özelliğiyle birçok fazilete sahiptir. Haram aylar (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep), Allah tarafından savaşın yasaklandığı, barış ve huzurun ön planda tutulduğu aylar olarak belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 36. ayette bu ayların kutsallığına işaret edilir: "Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır." Zilkade'nin bu özel konumu, ona manevi bir değer katar ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının katlandığına inanılır.

Zilkade ayının faziletlerinden biri, bu dönemde günah işlemekten kaçınmanın ve iyilik yapmanın diğer zamanlara göre daha fazla ecir getirmesidir. Haram aylarda işlenen sevapların mükâfatı artarken, günahların da cezası daha ağır olur. Bu nedenle Zilkade, Müslümanlar için bir nevi nefis muhasebesi ve kendini yenileme fırsatı sunar. Oruç tutmak, Kur'an okumak, sadaka vermek, zikir ve dua gibi nafile ibadetler bu ayda özellikle teşvik edilir. Hz. Muhammed'in haram aylara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan hadisleri, bu dönemin faziletini pekiştirir.

Zilkade ayı, İslam'da haram aylar arasında yer alan kutsal bir dönemdir ve bu özelliğiyle birçok fazilete sahiptir. Haram aylar (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep), Allah tarafından savaşın yasaklandığı, barış ve huzurun ön planda tutulduğu aylar olarak belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 36. ayette bu ayların kutsallığına işaret edilir: "Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır." Zilkade'nin bu özel konumu, ona manevi bir değer katar ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının katlandığına inanılır.

Zilkade ayının faziletlerinden biri, bu dönemde günah işlemekten kaçınmanın ve iyilik yapmanın diğer zamanlara göre daha fazla ecir getirmesidir. Haram aylarda işlenen sevapların mükâfatı artarken, günahların da cezası daha ağır olur. Bu nedenle Zilkade, Müslümanlar için bir nevi nefis muhasebesi ve kendini yenileme fırsatı sunar. Oruç tutmak, Kur'an okumak, sadaka vermek, zikir ve dua gibi nafile ibadetler bu ayda özellikle teşvik edilir. Hz. Muhammed'in haram aylara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan hadisleri, bu dönemin faziletini pekiştirir.

Zilkade'nin barış ve sükûnetle ilişkilendirilmesi de bir başka faziletidir. Ayın ismi "oturmak, sakinleşmek" anlamına gelir ve bu, çatışmalardan uzak durmayı, kin ve düşmanlıkları bir kenara bırakmayı simgeler. Müslümanlar için bu ay, affedicilik ve kardeşlik duygularını güçlendirme fırsatıdır. Allah'a yakınlaşmak, O'nun rahmetine sığınmak ve dünya işlerinden bir süre uzaklaşarak ahiret hayatını hatırlamak için Zilkade eşsiz bir zaman dilimi sunar.