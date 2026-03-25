HaberlerHaberler
A101 Aldın Aldın 26 Mart kataloğu: Aktüel ürünler listesinde neler var?
A101’de 26 Mart Perşembe günü için geri sayım başladı! Haftanın en çok beklenen 'Aldın Aldın' kataloğunda; akıllı televizyonlardan beyaz eşyaya, mutfak şefi gereçlerinden bahar aylarının vazgeçilmezi bahçe ürünlerine kadar dev bir yelpaze sizi bekliyor. Kaliteli markaların seçkin ürünlerini bütçe dostu fiyatlarla buluşturan A101, bu hafta da teknoloji ve ev yaşam tutkunlarının uğrak noktası olacak. Stoklarla sınırlı bu dev fırsatları kaçırmamak için listenizi şimdiden hazırlayın. İşte A101 26 Mart aktüel kataloğu tam listesi.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 23:05
Mentos Clean Breathe Orman Meyvesi Aromalı Şeker 25 g: 37,50 TL Vivident Storming Karpuz Aromalı Şerit Sakız 33 g: 39,50 TL Tadımca İç Kabak Çekirdekli Tahıllı Bar 30 G: 25 TL Tadımca Fındıklı Tarçınlı Hurmalı Bar 40 G: 40 TL Züber Fıstık Ezmeli Yüksek Proteinli Bar 45 G: 52,50 TL
Samsung 58U8000F 58" Crystal UHD 4K Smart TV: 32.999 TL Samsung QE50Q7FAAUXTK 50" 4K Ultra HD QLED TV: 28.999 TL Nordmende 55NM1105 55'' 4K Ultra HD Whale TV: 17.999 TL Onvo 55VQ90F3UA 55" Frameless UHD Qled Google TV: 18.999 TL Dijitech 43DJF12000 43" Full HD Google TV: 9.999 TL
Asos Oyuncu Koltuğu: 3.199 TL Ofis Bazaar Oyuncu Masası: 2.299 TL Piranha 7850 Kablosuz Hoparlör: 1.399 TL Piranha 9982 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 499 TL Piranha 2212 Bluetooth Kulaklık: 479 TL
Goodwest Cam Ankastre Set 3'lü Beyaz: 8.799 TL SEG CFW 4631 Buzdolabı: 22.999 TL
English Home Multi Blender Seti: 2.299 TL Pierre Cardin Cam Çay Makinesi: 1.799 TL General Home Masa Lambası Mantar LED: 379 TL Sinbo SHB-7503 Şarjlı Rondo: 499 TL Pierre Cardin Saç Maşası: 599 TL Onvo OVTST05/Onvo Dijital Tost Makinesi: 4.399 TL