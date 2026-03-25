Çirkin oyuncu kadrosu RESİMLİ | Star TV Çirkin dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi Çirkin, izleyiciyi aşkın en saf hali ile hırsın en yıkıcı yüzü arasında gidip gelen sarsıcı bir hikayeye davet ediyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, sadece bir aşk hikayesini değil, kayıplarla şekillenen bir hayatın büyük dönüşümünü ekranlara taşıyor. Meryem Tunalı’nın gizemli kayboluşuyla fitili ateşlenen bu anlatı, pazar akşamları televizyon dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 'Çirkin dizisinin konusu nedir?' ve 'Çirkin oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları, ilk bölüm öncesi diziseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. İşte Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'e dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 00:20
Yapımını 25 Film'in üstlendiği Çirkin, izleyiciyi Meryem ve Kadir'in yıllar sonra kesişen, sırlar ve ihtirasla dolu dünyasına ortak ediyor. Küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın sert yüzüyle erkenden tanışan Meryem'in, kalbinde hiç eksilmeyen Kadir aşkı, yıllar sonra güç ve para hırsıyla değişmiş bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor.

Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin dev kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi genç yıldızların yanı sıra, Türk sinemasının efsane isimleri Nur Sürer ve Çetin Tekindor da yer alıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü başlayacak olan yapım, masumiyetin hırsa karşı verdiği büyük savaşı çarpıcı bir dille işliyor. İşte Çirkin dizisine dair tüm detaylar...

STAR TV YENİ DİZİSİ ÇİRKİN KONUSU NEDİR?

Star TV'nin iddialı yapımı Çirkin, izleyicileri bir mahalle kültüründen yükselen derin bir dönüşüm hikayesine davet ediyor. Dizinin merkezinde, toplum tarafından dış görünüşü nedeniyle "Çirkin" lakabıyla anılan ancak altın gibi bir kalbe sahip olan Meryem (Derya Pınar Ak) yer alıyor. Henüz küçük bir çocukken tüm ailesini kaybeden Meryem, Cennet'in (Nur Sürer) yanında sığınmacı olarak büyürken, çocukluk aşkı Kadir'e (Çağlar Ertuğrul) sarsılmaz bir bağla tutunur. Yıllar sonra Kadir'in güç, para ve ihtirasla örülü dünyası ile Meryem'in saf dünyası yeniden kesişir. Ancak bu tesadüf; sadece bir aşkı değil, Meryem Tunalı'nın gizemli kayboluşunun ardındaki sırları, aile içi hesaplaşmaları ve geri dönüşü olmayan kararları da beraberinde getirecektir.

ÇİRKİN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de hikayenin gerçek bir olaydan uyarlanıp uyarlanmadığı oldu. Yapım şirketinden gelen bilgilere göre Çirkin dizisi, kurgusal bir senaryoya dayanmaktadır. Ancak hikayede işlenen; 'bütün Türkiye'nin tanıdığı Meryem Tunalı'nın kayboluşu' teması ve toplumsal ön yargılar, izleyicide gerçek hayatın içinden bir kesit izliyormuş hissi uyandırıyor. Sınıfsal farklar, evlatlık gerçeği ve aidiyet sorgulamaları gibi evrensel temalarla zenginleştirilen senaryo, izleyiciye oldukça tanıdık ve dokunaklı bir dram sunmayı hedefliyor.

ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Çirkin dizisinin yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Merakla beklenen Çirkin dizisi, 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Pazar akşamlarının reyting yarışına yeni bir soluk getirmesi beklenen dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul

Derya Pınar Ak

Baran Bölükbaşı

Başak Gümülcinelioğlu

Cahit Gök

Gözde Kansu

Olgun Toker

Zeynep Eylül Ersöz

Nur Sürer

Çetin Tekindor

Sema Gültekin, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan.

UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza!
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu'na "şah" çekti: Tarhan'la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama...
Kupada şampiyon VakıfBank!
