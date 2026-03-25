Çirkin oyuncu kadrosu RESİMLİ | Star TV Çirkin dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi Çirkin, izleyiciyi aşkın en saf hali ile hırsın en yıkıcı yüzü arasında gidip gelen sarsıcı bir hikayeye davet ediyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, sadece bir aşk hikayesini değil, kayıplarla şekillenen bir hayatın büyük dönüşümünü ekranlara taşıyor. Meryem Tunalı’nın gizemli kayboluşuyla fitili ateşlenen bu anlatı, pazar akşamları televizyon dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 'Çirkin dizisinin konusu nedir?' ve 'Çirkin oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları, ilk bölüm öncesi diziseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. İşte Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'e dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 00:20
ÇİRKİN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?
Dizinin duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de hikayenin gerçek bir olaydan uyarlanıp uyarlanmadığı oldu. Yapım şirketinden gelen bilgilere göre Çirkin dizisi, kurgusal bir senaryoya dayanmaktadır. Ancak hikayede işlenen; 'bütün Türkiye'nin tanıdığı Meryem Tunalı'nın kayboluşu' teması ve toplumsal ön yargılar, izleyicide gerçek hayatın içinden bir kesit izliyormuş hissi uyandırıyor. Sınıfsal farklar, evlatlık gerçeği ve aidiyet sorgulamaları gibi evrensel temalarla zenginleştirilen senaryo, izleyiciye oldukça tanıdık ve dokunaklı bir dram sunmayı hedefliyor.
ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Çirkin dizisinin yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Merakla beklenen Çirkin dizisi, 29 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Pazar akşamlarının reyting yarışına yeni bir soluk getirmesi beklenen dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Çağlar Ertuğrul
Derya Pınar Ak
Baran Bölükbaşı
Başak Gümülcinelioğlu
Cahit Gök
Gözde Kansu
Olgun Toker
Zeynep Eylül Ersöz
Nur Sürer
Çetin Tekindor
Sema Gültekin, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.