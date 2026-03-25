Çirkin oyuncu kadrosu RESİMLİ | Star TV Çirkin dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

Yapımını 25 Film'in üstlendiği Çirkin, izleyiciyi Meryem ve Kadir'in yıllar sonra kesişen, sırlar ve ihtirasla dolu dünyasına ortak ediyor. Küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın sert yüzüyle erkenden tanışan Meryem'in, kalbinde hiç eksilmeyen Kadir aşkı, yıllar sonra güç ve para hırsıyla değişmiş bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor.

Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin dev kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi genç yıldızların yanı sıra, Türk sinemasının efsane isimleri Nur Sürer ve Çetin Tekindor da yer alıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü başlayacak olan yapım, masumiyetin hırsa karşı verdiği büyük savaşı çarpıcı bir dille işliyor. İşte Çirkin dizisine dair tüm detaylar...