Yunanistan deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli

Ege Denizi, 25 Mart Çarşamba gece yarısına doğru Yunanistan merkezli şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.08'de merkez üssü Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi olan 5.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Gökçeada'ya yaklaşık 146 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, yerin 18.58 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü yine 5.1 olarak teyit ederken, derinliği 16.7 kilometre olarak paylaştı. Sarsıntı, özellikle Çanakkale ve Edirne kıyılarında hissedilirken, deprem anında vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

YUNANİSTAN 5,1 İLE SARSILDI! AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Ege Denizi'nde yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye'nin iki yetkili kurumu olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin teknik verilerini kamuoyuyla paylaştı. AFAD, saat 22.08.22'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünü Yunanistan'ın Ayion Oros (Aynaroz) bölgesi açıkları olarak belirlerken, depremin büyüklüğünü 5.1 (Mw) olarak duyurdu. Kurumun verilerine göre yerin 18.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146.47 kilometre mesafede kaydedildi. Bu veriler, sarsıntının neden özellikle Ege kıyılarımızda bu kadar net hissedildiğini teknik olarak ortaya koydu.

Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı saat 22:08:23 olarak kaydederek büyüklüğünü yine 5.1 olarak teyit etti. Kandilli'nin paylaştığı ilksel verilerde depremin derinliği 16.7 kilometre olarak revize edilirken, merkez üssü koordinatları 40.3385 Kuzey ve 24.1080 Doğu olarak bildirildi. Her iki kurumun verileri arasındaki küçük zaman ve derinlik farklarına rağmen, 5.1 büyüklüğündeki sarsıntının bölgedeki sismik hareketliliği tetikleyen önemli bir enerji boşalımı olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yunanistan'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, mesafe ve büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin batı hattında geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntı başta Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada, Eceabat) ve Edirne (Enez, Keşan) olmak üzere; Tekirdağ, Balıkesir'in kıyı ilçeleri ve İstanbul'un yüksek katlı binalarında hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, özellikle Ege Denizi kıyısındaki yerleşim birimlerinde sarsıntının yaklaşık 5-10 saniye sürdüğünü ifade etti.

Kandilli Rasathanesi son depremler | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler | TIKLA-GÖR