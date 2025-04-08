Manisa FK 2-2 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Traore'nin sert şutunda kaleci Alperen üzerine gelen topu çeldi. Dönen topu kale önünde alan Çekdar'ın şutunda kaleci Alperen, bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Amed Sportif Faaliyetler savunmasının arkasına atılan topta meşin yuvarlağı önüne alan Daillo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Erce topu ayaklarıyla müdahale ederek, mutlak gol pozisyonunu önledi.

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Uğur Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Fernando'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, top savunmaya da çarparak, filelerle buluştu. 0-2

60. dakikada Manisa FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Veli'nin Bartu'ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Oğuz'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

76. dakikada orta sahada Oğuz'un pasıyla sol kanatta topu alan Diallo'nun uzak bir noktadan kaleye gönderdiği top savunmada Veli'ye çarparak filelerle buluştu. 2-2