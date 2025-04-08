Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, çok konuşulacak pozisyonlar ve hakem kararları ile geride kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi YouTube kanalı üzerinden 30. haftada VAR incelemesine gidilen pozisyonların kayıtlarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI KARTI

İşte Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Tayyip Talha Sanuç'un VAR'dan gördüğü kırmızı kartın kayıtları...

VAR: "Kadir sana ciddi faul nedeniyle sahada inceleme öneriyorum."

Kadir Sağlam: "Evet ekrandayım. Evet, teması gördüm. Tamam. Kararımı değiştirdim. 5 numara kırmızı kart."

VAR: "Mükemmel."

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