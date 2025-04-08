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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezası belli oldu!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezası belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çıkan olayların ardından PFDK'nın Galatasaraylı futbolculara vereceği ceza merak ediliyordu. Son olarak PFDK, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 17:12 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 17:16
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezası belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanan derbide çıkan olayların ardından PFDK'nın Galatasaraylı futbolculara vereceği ceza merak ediliyordu.

Son olarak PFDK, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay için aldığı kararı duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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