TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonu başında Real Madrid'de gönderdiği Arda Güler, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle eflatun-beyazlılarla yol ayrımına geldi. İspanyol basını, milli yıldıza talip olan dev takımı ve bonservisi için önereceği rakamı açıkladı. Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20 payı bulunan Fenerbahçe'nin de transferin gerçekleşmesi halinde kasasına gireceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Arda Güler bu sezon 33 maçta yalnızca 1170 dakika forma giyebilirken 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
Milli futbolcu bulduğu sürelerde yeteneğini gösterse de Ancelotti'nin planındaki rolü sınırlı kaldı.
Orta sahadaki yüksek rekabet Güler'in devamlılık göstermesini engelledi ancak kulüp uzun vadede onun potansiyeline değer veriyor.
20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de başarılı olabileceğini kanıtlamak istiyor ancak ilk 11'de düzenli bir yer edinemezse gelişiminin etkilenebileceğinin de farkında.
Son dönemde ise Arda Güler için transfer iddiaları gündeme geliyor. Milli yıldız Aston Villa'nın radarında yer alırken başka bir Premier Lig devi devreye girdi.
Fichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Arda Güler'in forma şansı bulamaması nedeniyle Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.
ARSENAL İSTİYOR
Premier Lig devi Arsenal yaz transfer döneminde iddialı bir hamle yapmaya karar verdi ve yeni hedefleri Arda Güler.
ARTETA, ARDA'YA İNANIYOR
Arteta ise Arda Güler'i hücum hattındaki yaratıcılığı güçlendirmek için bir seçenek olarak görüyor, hatta bir başka eski Madrid oyuncusu Martin Odegaard'ınkine benzer bir rolde olduğu düşünülüyor.
İspanyol teknik adam, Arda Güler'in kendini geliştirebileceğine ve Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına çabuk uyum sağlayabileceğine inanıyor.
30 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Arsenal, Real Madrid'i Arda'nın ayrılığına izin vermeye ikna etmek için yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.
Fenerbahçe, 2023 yılında genç yeteneği 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar içeren bir anlaşmayla Real Madrid'e satmıştı. KAP'a yapılan açıklamada ise yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti.
6 MİLYON EURO'SU FENERBAHÇE'YE
Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro daha girecek.
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