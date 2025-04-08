TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Fenerbahçe, 2023 yılında genç yeteneği 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar içeren bir anlaşmayla Real Madrid'e satmıştı. KAP'a yapılan açıklamada ise yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti.