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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonu başında Real Madrid'de gönderdiği Arda Güler, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle eflatun-beyazlılarla yol ayrımına geldi. İspanyol basını, milli yıldıza talip olan dev takımı ve bonservisi için önereceği rakamı açıkladı. Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20 payı bulunan Fenerbahçe'nin de transferin gerçekleşmesi halinde kasasına gireceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 15:03
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Fenerbahçe'de gösterdiği performanslar sonrası Real Madrid'e transfer olan Milli yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin yönetiminde süre bulmakta zorlanan genç yetenek hakkında sürpriz iddialar gündeme geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Real Madrid'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşan ancak son bölümde farkını yansıtan Arda Güler bu sezon ise forma şansı bulmakta zorlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Arda Güler bu sezon 33 maçta yalnızca 1170 dakika forma giyebilirken 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Milli futbolcu bulduğu sürelerde yeteneğini gösterse de Ancelotti'nin planındaki rolü sınırlı kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Orta sahadaki yüksek rekabet Güler'in devamlılık göstermesini engelledi ancak kulüp uzun vadede onun potansiyeline değer veriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de başarılı olabileceğini kanıtlamak istiyor ancak ilk 11'de düzenli bir yer edinemezse gelişiminin etkilenebileceğinin de farkında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Son dönemde ise Arda Güler için transfer iddiaları gündeme geliyor. Milli yıldız Aston Villa'nın radarında yer alırken başka bir Premier Lig devi devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Fichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Arda Güler'in forma şansı bulamaması nedeniyle Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

ARSENAL İSTİYOR

Premier Lig devi Arsenal yaz transfer döneminde iddialı bir hamle yapmaya karar verdi ve yeni hedefleri Arda Güler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

ARTETA, ARDA'YA İNANIYOR

Arteta ise Arda Güler'i hücum hattındaki yaratıcılığı güçlendirmek için bir seçenek olarak görüyor, hatta bir başka eski Madrid oyuncusu Martin Odegaard'ınkine benzer bir rolde olduğu düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

İspanyol teknik adam, Arda Güler'in kendini geliştirebileceğine ve Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına çabuk uyum sağlayabileceğine inanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

30 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Arsenal, Real Madrid'i Arda'nın ayrılığına izin vermeye ikna etmek için yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

Fenerbahçe, 2023 yılında genç yeteneği 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar içeren bir anlaşmayla Real Madrid'e satmıştı. KAP'a yapılan açıklamada ise yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kanarya'nın kasası dolacak

6 MİLYON EURO'SU FENERBAHÇE'YE

Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro daha girecek.

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