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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 8 Nisan Salı günü saat 22:00'da başlayan mücadelelerde Arsenal ile Real Madrid, Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geliyor. Maçları haberimizden canlı olarak takip edebilir, izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 21:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 8 Nisan Salı günü saat 22:00'da başlayan mücadelelerde Arsenal ile Real Madrid, Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geliyor.

Maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Merino

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba, Modric, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappe

BAYERN MÜNİH-INTER MAÇI İLK 11'LER

Bayern Münih: Urbig, Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Olise, Sane, Kane

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro Martínez

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