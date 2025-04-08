UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 8 Nisan Salı günü saat 22:00'da başlayan mücadelelerde Arsenal ile Real Madrid, Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geliyor.
Maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ARSENAL-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Merino
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba, Modric, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappe
BAYERN MÜNİH-INTER MAÇI İLK 11'LER
Bayern Münih: Urbig, Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Olise, Sane, Kane
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro Martínez