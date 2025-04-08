Bayern Münih-Inter MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, iki maçlı elemenin ilk ayağında avantajı yakalayan ekip olmayı hedefliyor. Vincent Kompany yönetiminde ligde lider olan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı kazanarak geçtiğimiz sezon yaşanan düşüşü unutturmayı amaçlıyor. Serie A'nın son şampiyonu Inter ise bu sezon da İtalya'da lider konumunda yer alıyor. Başarılı çalıştırıcı ile bu defa çifte kupa sevinci yaşama hayali kuran Milano ekibi, evinde oynayacağı maç öncesi hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Avusturyalı hakem Santino Schreiner düdük çalacak.

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Bayern Münih-Inter maçı 8 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI CANLI İZLE

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Inter'e transfer olduktan sonra gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Hakan Çalhanoğlu'nun Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Simone Inzaghi yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan İtalyan devinde A Milli futbolcunun Almanya deplasmanında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Kim, Dier, Stanisic, Palhinha, Kimmich, Goretzka, Olise, Sane, Kane

Inter: Sommer, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Darmian, Dimarco, Thuram, Martinez

HARRY KANE İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Bayern Münih'te Harry Kane istatistikleri ile ön plana çıkıyor. Kariyerinde ilk kupasına oldukça yakın olan 31 yaşındaki yıldız fubolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçta 10 gol ve 2 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu. İşte Harry Kane istatistikleri:

İKİ TAKIM ARASINDA 10. RANDEVU

Avrupa kupalarında 9 defa karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 5'ini Alman devi kazanırken, 3 mücadeleyi de İtalyan ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Bayern Münih 13 gol atarken, Inter ise 9 golle karşılık verdi.