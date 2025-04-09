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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Borussia Dortmund MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - Borussia Dortmund MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Kupanın iki önemli takımının karşılaşacağı turda kimin kazanacağı merak ediliyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Peki, Barcelona - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 09:52
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Barcelona - Borussia Dortmund MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, iki maçlı elemenin ilk ayağında avantajı yakalayan ekip olmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu karşılaşmada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Barcelona - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Barcelona - Borussia Dortmund maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Borussia Dortmund maçı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Torres, Raphinha; Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Can, Ozcan, Brandt; Adeyemi, Guirassy, Beier

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