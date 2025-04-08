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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki maçın ilk ayağını Londra'da oynayacak takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluğu zora sokan Arsenal, Avrupa arenasında ilerlemenin yollarını arıyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine en çok götüren takım olan Real Madrid ise bu sezon bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde play-off turunda Manchester City'i elemeyi başaran İspanyol devi, bir İngiliz takımını daha saf dışı bırakmayı hedefliyor. Peki, Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:59
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Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde ilk maçta avantajı yakalamak isteyen İngiliz ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Arsenal, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından moral arıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Play-off turunda Manchester City'i eleyen İspanyol devi, çeyrek final maçında da Londra temsilcisi karşısında üstünlüğü alan taraf olmak istiyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılıyor. Londra'da oynanacak maçı Bosna Herkes Federasyonu'ndan Irfan Pejito yönetecek. Peki, Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 8 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL-REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son haftalarda Carlo Ancelotti tarafından daha fazla tercih edilmeye başlanan Arda Güler'in Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. A Milli futbolcunun, kritik karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin şans vermesi durumunda, Arda Güler'in Arsenal maçında oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Merino, Saka, Martinelli, Trossard

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

GÖZLER MBAPPE'DE OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal'a konuk olacak Real Madrid'de gözler Kylian Mbappe'de olacak. Play-off turunda Manchester City ile oynanan iki maçta toplam 4 gol kaydeden ve takımının tur bileti almasını sağlayan Fransız yıldızın bir başka İngiliz takımına karşı nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi istatistiği:

ARSENAL'DAN REAL MADRID'E ÜSTÜNLÜK

Arsenal ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca 2 defa karşı karşıya geldi. 2005-2006 sezonunda son 16 turunda kozlarını paylaşan takımlar İngiltere'de oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. İspanya'da oynanan Rövanş maçında ise Arsenal mücadeleyi 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

ASpor CANLI YAYIN

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