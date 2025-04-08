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Haberler Haberler Bursluluk sınavı ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı mı? İOKBS Sınav yeri sorgulama

Bursluluk sınavı ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı mı? İOKBS Sınav yeri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfı öğrencilerine uygulanan bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. 3 Mart tarihinde başvuru süreci tamamlanan sınava katılacak adaylar, kendilerine yöneltilen 80 soruya 100 dakikada doğru cevabı vermek için yarışacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman 2025? Bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 11:46
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Bursluluk sınavı ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı mı? İOKBS Sınav yeri sorgulama

Bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5,6,7,8,9,10,11 ve hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Sınavda başarı yakalayan öğrencilere, Bakanlık tarafından aylık olarak ödeme yapılacak. Maddi imkanları belirli kriterleri karşılaşamayan ailelerin çocuklarına verilen burs için sınava katılmak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bursluluk sınavı ne zaman 2025? Bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2025?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI MI?

Bursluluk sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

2025 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenecek. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.

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