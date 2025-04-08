Arsenal 3-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'i ağırlayan Arsenal, 3-0'lık bir galibiyet ile La Liga devini mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçerken ev sahibi ekipte Declan Rice, dakika 58 ve 70'te bulduğu goller ile Ancelotti'nin öğrencilerini şoka uğrattı.
75. dakikada Mikel Merino Zazon ile farkı 3'e çıkaran Arsenal, Madrid'deki rövanş mücadelesi öncesi sahasında avantajı kaptı ve yarı final kapılarını araladı.
Yedeklerde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede forma şansı bulamadı.