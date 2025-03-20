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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray haberi | Football Rankings, 2025/2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar ve bu takımların yer alacağı torbalar hakkındaki tahminini paylaştı. Bu listede Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. İşte temsilcilerimizin yer alacağı torbalar... (FB, GS spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:41
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Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Football Rankings, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlara dair tahminini paylaştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Ntvspor'un derlediği habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Bu senaryonun yaşanması durumunda 2007/2008 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 2 takımla temsil edilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

2. torbada yer alacak takımlar:

Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle:

Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar

Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle:

Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.

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