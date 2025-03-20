Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! İşte yer alacakları torbalar
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray haberi | Football Rankings, 2025/2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar ve bu takımların yer alacağı torbalar hakkındaki tahminini paylaştı. Bu listede Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. İşte temsilcilerimizin yer alacağı torbalar... (FB, GS spor haberleri)
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Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.
Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:
Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.
2. torbada yer alacak takımlar:
Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.
3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle:
Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.
Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle:
Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.
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