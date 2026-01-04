Galatasaray Icardi ile el sıkıştı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken iç transferde önemli bir adımı sonuçlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Mauro Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli golcü, maaşında ciddi bir indirime gidilmesini kabul etti. Icardi'nin, ücretinin 4,5 milyon euro seviyesine düşürülmesine onay verdiği belirtildi.