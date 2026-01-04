Galatasaray Icardi ile el sıkıştı! İşte yeni sözleşmenin detayları

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray kaptanı Mauro Icardi ile yeni kontrat için anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla kısa süre içinde imzaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken iç transferde önemli bir adımı sonuçlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Mauro Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli golcü, maaşında ciddi bir indirime gidilmesini kabul etti. Icardi'nin, ücretinin 4,5 milyon euro seviyesine düşürülmesine onay verdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği, tecrübeli futbolcunun ise kontratın 2+1 yıl olmasını talep ettiği aktarıldı. Yapılan son değerlendirmelerin ardından Galatasaray cephesinin bu isteğe olumlu yaklaştığı ve yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı kaydedildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 9 golle takımına katkı sağladı. 2022 yılında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe katılan yıldız futbolcu, daha sonra bonservisiyle transfer edilmişti.
Galatasaray kariyerinde toplam 110 maça çıkan 32 yaşındaki golcü; 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Icardi, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.