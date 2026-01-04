Fulham Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fulham-Liverpool maçı canlı izle!

Fulham-Liverpool maçı canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Liverpool, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olup olmadığı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Liverpool, Leeds United beraberliğinin ardından yeniden galibiyet ararken; Fulham ise iç sahada güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Liverpool, dört maçlık galibiyet serisinin Leeds United karşısında alınan golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından başkent Londra'ya gidiyor. Merseyside temsilcisi, Craven Cottage'da oynanacak karşılaşmada yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Fulham ise Crystal Palace ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde olacak. Peki, Fulham-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?

Fulham-Liverpool maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham-Liverpool maçı, saat 18:00'de başlayacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham ve Liverpool'un karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Liverpool, yeni yükselen Leeds United karşısında oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutmasına rağmen gol yollarında istediği sonucu alamadı. Maç boyunca yaklaşık iki Beklenen Gol (xG) üreten Kırmızılar, Daniel Farke yönetimindeki Leeds savunmasını aşmakta zorlandı. Bu tablo, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi seviyesindeki hücum etkinliğiyle ilgili yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Premier Lig puan tablosunda dördüncü sırada yer alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini kendi elinde tutmaya devam ediyor. Ancak Chelsea ve Manchester United karşısında farkı açma fırsatını değerlendiremeyen Merseyside temsilcisi, bu iki rakibinin yalnızca üç puan önünde bulunuyor.

Buna rağmen sezonun erken döneminde yaşanan büyük düşüş göz önüne alındığında, Liverpool adına tablo tamamen karamsar değil. İki aylık süreçte oynadığı 12 maçın dokuzunu kaybeden bir ekip için yakalanan sekiz maçlık yenilmezlik serisi önemli bir toparlanma olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar 2025-26 sezonu için beklentiler eski seviyesinin gerisinde kalsa da, bu istikrar dikkat çekiyor.

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş deplasman maçının dördüncüsünü kazanmayı hedefliyor. Manchester City ve Inter Milan karşılaşmaları hariç tutulduğunda, Kırmızılar son yedi deplasman maçının beşinde en az iki gol atmayı başardı.

Öte yandan Fulham, Crystal Palace karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürdü. Londra derbisinde Jean-Philippe Mateta'nın golüyle geriye düşen Cottagers, tecrübeli isim Tom Cairney'nin son 10 dakikada attığı golle mağlubiyetten kurtuldu.

Şampiyonlar Ligi yarışından tamamen kopmuş olmayan Fulham, 11. sırada yer almasına rağmen beşinci basamaktaki Chelsea'nin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor. Pazar günü alınacak bir galibiyet, ev sahibi ekibin Liverpool ile arasındaki puan farkını da üçe indirebilir.

Ancak istatistikler Fulham adına pek iç açıcı değil. Teknik direktör Marco Silva, Premier Lig'de son şampiyonlara karşı çıktığı 11 maçın tamamını kaybetti. Bu, lig tarihinde bir teknik adam için kaydedilen en kötü yüzde 100 mağlubiyet oranı olarak öne çıkıyor.

Yine de Fulham, geçtiğimiz sezon Liverpool'a karşı önemli sonuçlar almıştı. Anfield'daki 2-2'lik beraberliğin ardından Craven Cottage'da elde edilen 3-2'lik galibiyet, Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesinden yalnızca üç hafta önce gelmişti.