Borussia Dortmund - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Borussia Dortmund'un Sporting CP'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Sporting CP maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉BORUSSIA DORTMUND - SPORTING CP MAÇI CANLI İZLE👈