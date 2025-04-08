  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Play-off ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip hata yapmak istemiyor. 37 puanla düşme potasında yer alan Manisa FK, üst üste gelen 2 mağlubiyetin ardından çıkış arıyor. 47 puanla 8. sırada bulunan Amed SK ise zorlu deplasmanda kazanarak play-off şansını arttırmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Manisa FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yaklaşırken hata yapmak istemeyen iki kulüp, kritik karşılaşmadan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıplarının ardından kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, son 2 maçını kaybederek yara almayı sürdürüyor. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan ev sahibi ekip, bir an önce düşme potasından çıkmayı hedefliyor. Play-off şansı için zorlu deplasmanda kazanmayı amaçlayan Amed SK ise 47 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 5 haftada sadece 1 maçını kaybeden deplasman takımı, heyecan dolu karşılaşmada galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Manisa FK ile Amed SK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 3'ünü Manisa FK kazanırken, 1 mücadeleyi de Amed SK üstün tamamladı.

Manisa FK, Amed SK ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Amed SK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Okan Taşköprü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Enver Aydın üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek?
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş'a transferde müjdeli haber! Ayrılığı kafasına koydu...
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu başından 'Sav'dı... CHP'de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
R. Madrid'den Osimhen bombası!
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek G.Saraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek 11:33
Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? 11:32
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel… F.Bahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel… 10:36
Buruk'tan kritik Lemina kararı! Buruk'tan kritik Lemina kararı! 10:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor 10:05
Altay Bayındır'a büyük şok! Altay Bayındır'a büyük şok! 09:53
Daha Eski
Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 09:45
R. Madrid'den Osimhen bombası! R. Madrid'den Osimhen bombası! 09:40
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray yolunda! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray yolunda! 09:20
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 09:12
Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" 09:05
Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 08:14