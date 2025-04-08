Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Manisa FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yaklaşırken hata yapmak istemeyen iki kulüp, kritik karşılaşmadan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıplarının ardından kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, son 2 maçını kaybederek yara almayı sürdürüyor. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan ev sahibi ekip, bir an önce düşme potasından çıkmayı hedefliyor. Play-off şansı için zorlu deplasmanda kazanmayı amaçlayan Amed SK ise 47 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 5 haftada sadece 1 maçını kaybeden deplasman takımı, heyecan dolu karşılaşmada galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Manisa FK ile Amed SK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 3'ünü Manisa FK kazanırken, 1 mücadeleyi de Amed SK üstün tamamladı.

Manisa FK, Amed SK ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Amed SK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Okan Taşköprü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Enver Aydın üstlenecek.