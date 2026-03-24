Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Premier Lig takımlarının kadro genişletme talebi UEFA'da kabul görmedi!

Premier Lig kulüplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebi, İspanyol takımlarının itirazı ve UEFA'nın kararıyla reddedildi. Kulüpler arası finansal güç dengesi tartışması alevlendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 10:43
İngiltere Premier Lig ekiplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebinin İspanyol takımlarının da itirazıyla UEFA tarafından reddedildiği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Premier Lig takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadroların 28 kişiye çıkarılmasını teklif etti.

Haberde, bu konunun geçen ay UEFA'nın kulüp müsabakaları komitesi toplantısında tartışıldığı ancak 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinden önce yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının gündemine alınmadığı kaydedildi.

Kulüp müsabakaları komitesi toplantısında fikir birliğinin sağlanamadığının aktarıldığı haberde, İspanyol kulüp temsilcilerinin Premier Lig'deki takımların finansal güçlerini kullanarak daha güçlü kadrolar kurmasından endişe ettiği belirtildi.

Haberde, 20 yıl önce getirilen kadro düzenlemelerinin UEFA'nın bir sonraki dört yıllık yayın hakları döngüsünün ilki olan 2027-2028 sezonundan önce yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 Premier Lig kulübünün tamamı son 16 turuna ulaşırken, sadece Arsenal ve Liverpool çeyrek finale çıkabildi.

F.Bahçe'de yaprak dökümü!
Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI
Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
G.Saray'ın yeni orta sahası İtalya'dan gelecek!
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14
Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! 09:32
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:23
Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! 09:20
F.Bahçe'de yaprak dökümü! F.Bahçe'de yaprak dökümü! 09:16
Daha Eski
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 08:48
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:12
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:05
Barış Alper için transferde büyük rekabet! Barış Alper için transferde büyük rekabet! 23:57
F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! 23:57
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! 23:57