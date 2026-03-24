Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Onuachu kararı! İsmi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu

Trabzonspor'dan Onuachu kararı! İsmi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İsmi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Onuachu için bordo-mavili ekibin aldığı transfer kararı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 12:24
Trabzonspor'dan Onuachu kararı! İsmi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu

Trabzonspor'un sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Paul Onuachu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. 24 maçta attığı 21 golle an itibariyle Trendyol Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Onuachu'nun ismi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmış, bordo-mavili ekipte kazandığından daha fazla maaş teklif ettikleri yazılmış ancak Onuachu gitmeye olumsuz bakmıştı.

31 yaşındaki futbolcunun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken Trabzonspor Yönetimi'nin tavrı belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bordo mavililer, Nijeryalı forveti satmama kararı aldı. 2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan Onuachu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.

R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı: Rejim değişsin! | Terörsüz Türkiye tarihi fırsattır
Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
F.Bahçe'de yaprak dökümü!
Son Dakika
Göztepe'de zorlu fikstür! Göztepe'de zorlu fikstür! 11:57
Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! 11:51
Trabzonspor'un gol üretkenliği! Trabzonspor'un gol üretkenliği! 11:44
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! 11:43
Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! 11:35
Türkiye-Romanya maçı detayları! Türkiye-Romanya maçı detayları! 11:23
Daha Eski
Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! 11:16
Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! 10:52
Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! 10:33
Adem Bona NBA'de parladı! Adem Bona NBA'de parladı! 10:31
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14