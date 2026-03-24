Trabzonspor'dan Onuachu kararı! İsmi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu

Trabzonspor'un sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Paul Onuachu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. 24 maçta attığı 21 golle an itibariyle Trendyol Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Onuachu'nun ismi Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmış, bordo-mavili ekipte kazandığından daha fazla maaş teklif ettikleri yazılmış ancak Onuachu gitmeye olumsuz bakmıştı.

31 yaşındaki futbolcunun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken Trabzonspor Yönetimi'nin tavrı belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bordo mavililer, Nijeryalı forveti satmama kararı aldı. 2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan Onuachu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.