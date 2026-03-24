Aliağa Petkimspor, Bursaspor'u 91-82 yendi!

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 91-82 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu. Çıvgın, Aliağa için her zaman en iyisini yapmak adına çok çabaladıklarını belirterek, "Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı. Üst üste mağlubiyetlerin ardından öz güven açısından ve basketbolumuzu sahaya yansıtmamız adına önemli bir maçtı. Savunmada basit hatalar yapsak da maçı kazanma anlarında enerjimiz çok yüksekti. Daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yedi maçımız kaldı, hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Salona gelip bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Aliağa için her zaman en iyisini yapmak adına çok çabalıyoruz. Vereceğiniz destek ve öz güven ile daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.