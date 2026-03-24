CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 33. haftada Barcelona ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet sayısını 11'e çıkartmayı hedefleyen temsilcimiz, Katalan ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ligde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Barcelona'nın ise güçlü rakibine karşı nasıl performans vereceği merak ediliyor. Öte yandan basketbolseverler, "Barcelona-Anadolu Efes maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 10:15
EuroLeague'de 33. hafta mücadelesinde Barcelona ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Deplasmanda sahne alacak temsilcimiz, galibiyet sayısını artırarak çıkış yakalamayı hedeflerken, zorlu rakibi karşısında hata yapmamayı planlıyor. Ev sahibi ekip ise 18 galibiyetle üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi verirken, güçlü rakibine karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 33. haftada oynanacak Barcelona-Anadolu Efes maçı 24 Mart Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Palau Blaugrana'da oynanacak Barcelona-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA İLE ANADOLU EFES ARASINDA 34. RANDEVU

EuroLeague'de kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona ile Anadolu Efes 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 17 karşılaşmayı Katalan ekibi kazanırken, 16 mücadeleyi ise lacivert-beyazlı ekip üstün tamamladı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 908. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ASpor CANLI YAYIN

Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yaprak dökümü!
Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! 10:33
Adem Bona NBA'de parladı! 10:31
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14
Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! 09:32
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:23
Daha Eski
Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! 09:20
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 09:16
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 08:48
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:12
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:05
Barış Alper için transferde büyük rekabet! 23:57