Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 33. hafta mücadelesinde Barcelona ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Deplasmanda sahne alacak temsilcimiz, galibiyet sayısını artırarak çıkış yakalamayı hedeflerken, zorlu rakibi karşısında hata yapmamayı planlıyor. Ev sahibi ekip ise 18 galibiyetle üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi verirken, güçlü rakibine karşı nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 33. haftada oynanacak Barcelona-Anadolu Efes maçı 24 Mart Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Palau Blaugrana'da oynanacak Barcelona-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA İLE ANADOLU EFES ARASINDA 34. RANDEVU

EuroLeague'de kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona ile Anadolu Efes 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 17 karşılaşmayı Katalan ekibi kazanırken, 16 mücadeleyi ise lacivert-beyazlı ekip üstün tamamladı.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 908. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.