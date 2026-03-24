Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 isim bonservisiyle 1 isim kiralık gidecek
Fenerbahçe, mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Fenerbahçe için bu doğrultuda dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 09:16
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de 3 isim ile ilgili dikkat çeken ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin bugüne kadar performansından önce yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Çağlar Söyüncü ile ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Çağlar'ın yanı sıra Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği Oğuz Aydın ile yollarını ayırmayı planladığı da belirtildi.
Haberin devamında sarı-lacivertli ekibin genç stoperi Yiğit Efe Demir'in de daha fazla oynaması ve tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralanacağı vurgulandı.
Haberde son olarak sezon başında Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder hakkında yaşanan gelişme de aktarıldı.
Cengiz'in durumunun da siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmaması halinde yeniden değerlendirileceği iddia edildi.
