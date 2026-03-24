Fenerbahçe'de o yıldız milli daveti geri çevirip takımda kaldı! İşte nedeni
Fenerbahçe'de milli arada önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde o futbolcunun milli davet almasına rağmen o sebeple milli takıma gitmediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 10:44
Mali Milli Takımı'ndan davet alan Dorgeles Nene, ağrıları nedeniyle daveti geri çevirdi.
23 yaşındaki oyuncu, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.
Genç futbolcu, ağrıları geçene kadar takımdan ayrı kalacak.
Nene'nin birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.
