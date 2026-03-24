Adem Bona'dan 5 ribaunt 3 asist! Thunder kazandı...

Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers deplasmanında 123-103 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Türk oyuncu Adem Bona da takımının rotasyonunda yer alarak NBA kariyerinde değerli tecrübeler biriktirmeye devam etti.
Genç forvet, 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist istatistikleriyle hücumda katkı sunarken, 1 top çalma ve 2 blok ile savunmada da etkili oldu. Thunder'ın 20 sayı farkla aldığı bu galibiyette Bona'nın oyunu koçlar tarafından takdir edildi. Türk basketbolunun NBA'deki temsilcisi Adem Bona, her maçta gelişimini sürdürüyor.
