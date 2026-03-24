Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon oynadığı 32 maçta 23 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi de kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezonda kupayı kazanmanın yollarını arayacak Fenerbahçe Beko'nun 13. sırada yer alan İsrail ekibine karşı nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 09:23
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 33. hafta heyecanında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, 32 maçta elde ettiği 23 galibiyetle zirvedeki yerini korumak adına bu zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir sınava çıkarken; ligde 13. sırada yer alan rakibine karşı nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı

MACCABI TEL AVIV-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 33. haftada oynanacak Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı 24 Mart Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

MACCABI TEL AVIV-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta?

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Tarihleri boyunca 32 defa karşı karşıya gelen Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 33. haftada 33. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 18 maçı İsrail ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi ise temsilcimiz üstün tamamladı. 11 Kasım 2025'te oynanan son müsabakayı ise Fenerbahçe Beko 84-75 üstün tamamladı.

Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ise 23 defa kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler bu maçlarda 12 galibiyet elde etti.

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçları

FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 22 galibiyet elde etti. Puan cetvelinin zirvesinde yer alan sarı-lacivertliler, son Avrupa maçında evinde konuk ettiği Olimpia Milano'yu 79-75'lik skorla geçti. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 23, EuroLeague kariyerinde 3000 sayı barajını aşan Wade Baldwin ve yine EuroLeague kariyerinde 350. maçına çıkan Nando De Colo 16'şar sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

MACCABI TEL AVIV İSTATİSTİKLERİ

EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 15 galibiyeti bulunan Maccabi Tel Aviv, puan cetvelinin 13. sırasında yer alıyor. Son maçında LDLC Asvel karşılaşırken, rakibini 89-85'lik skorla mağlup etti. Maccabi'de Roman Sorkin 23, Jimmy Clark III ve Tamir Blatt 14, John Dibartolomeo 13 sayı ile çift haneli skor üretti.

F.Bahçe'de yaprak dökümü!
F.Bahçe'ye Alman panzeri!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: Gündem Orta Doğu'da savaş
G.Saray'ın yeni orta sahası İtalya'dan gelecek!
Barış Alper için transferde büyük rekabet!
Son Dakika
Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! 09:20
F.Bahçe'de yaprak dökümü! F.Bahçe'de yaprak dökümü! 09:16
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 08:48
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:12
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:05
Barış Alper için transferde büyük rekabet! Barış Alper için transferde büyük rekabet! 23:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! 23:57
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! 23:57
G.Saray'dan Lang açıklaması! G.Saray'dan Lang açıklaması! 23:57
Muslera'dan flaş G.Saray açıklaması! Muslera'dan flaş G.Saray açıklaması! 23:57
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 23:57
F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! 23:57