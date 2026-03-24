Milli futbolcunun aklı Galatasaray'da! Cimbom kulübü ile anlaşırsa...
Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir transfer gündeminde olan milli futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Yıldız ismin Cimbom'un mevcut kulübü ile anlaşmasını beklediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 09:41
Sezon sonunda Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ı bekliyor.
İtalyan ekibi ile yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekleyen milli futbolcu, ardından hemen sarı kırmızılılar ile masaya oturacak.
Teknik Direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Hakan'ı takımda görmek istediğini belirtmişti.
İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI!
Hakan Çalhanoğlu bu sezon İtalyan devinde toplam 26 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız isim bu maçlarda 9 gol ve 4 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun, Inter ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
