Hentbol Kadınlar Lig'i 5. hafta maç programı açıklandı!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etapları 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 5. haftanın maç programı şöyle:

PLAY-OFF

25 Mart:

14.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)

1 Nisan Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

PLAY-OUT

25 Mart:

16.00 Göztepe - Odunpazarı (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor ( Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı. Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.