Hentbol Kadınlar Lig'i 5. hafta maç programı açıklandı!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etapları 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 5. haftanın maç programı şöyle:
PLAY-OFF
25 Mart:
14.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)
1 Nisan Çarşamba:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
PLAY-OUT
25 Mart:
16.00 Göztepe - Odunpazarı (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
16.00 MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor ( Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı. Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.