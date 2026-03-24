CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'ün "triple-double"ı Rockets'a yetmedi!

Alperen Şengün'ün "triple-double"ı Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Chicago Bulls'a 132-124 yenildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 10:34
Alperen Şengün'ün "triple-double"ı Rockets'a yetmedi!

United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti.

Collin Sexton'ın 25 ve Matas Buzelis'in 23 sayıyla oynadığı ev sahibi takımda 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. İki maç sonra kazanan Bulls, bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla geçti.

Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı mağlup eden Thunder, art arda 12 olmak üzere 57. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti.

Bu sezon 33. yenilgisini yaşayan ev sahibi takımda VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı attı. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 26 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
F.Bahçe'de yaprak dökümü!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
G.Saray'ın yeni orta sahası İtalya'dan gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14
Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! 09:32
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:23
Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! 09:20
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 09:16
Daha Eski
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 08:48
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:12
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:05
Barış Alper için transferde büyük rekabet! 23:57
F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! 23:57
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız! 23:57