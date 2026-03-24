Yusuf Demir'den flaş Galatasaray itirafı! "İşler beklediğimden biraz farklı gelişti"

Galatasaray ile ara transfer döneminde yollarını ayıran ve altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, Avusturya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Sky Sport Avusturya'ya konuşan Yusuf Demir, sakatlığı hakkında "Dış bağımda sorun vardı, biraz zorlanmıştı. Ve umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim." Dedi.