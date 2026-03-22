Lig daha bitmedi

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği ve sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçında Galatasaray'a karşı gol atarak Turkcell Süper Kupa zaferinde pay sahibi olan Matteo Guendouzi, bir YouTube kanalına konuştu. İşte Fransız yıldızdan çarpıcı açıklamalar:

BÜYÜK BİR PROJE

"Menajerimle ocak transfer döneminde Lazio'dan ayrılma konusunu birkaç kez konuştuk. Karşıma farklı fırsatlar çıktı. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduktan sonra onlarla oturup tanışmak ve konuşmak büyük bir zevkti. Öncelikle Devin ve teknik direktör ile görüşme şansım oldu. Mevcut sezonu nasıl değerlendiklerini, benim gelmemin takıma nasıl etki edeceğini. Bana gerçekten çok büyük bir proje sundular. Gelip, çok büyük oyuncular barındıran muhteşem bir takımla, beni şimdiden geliştiren büyük bir teknik direktörle kupalar için, Avrupa Kupaları'na katılım için mücadele etmek konusunda konuştuk. Bu konuşmalar da beni, başka bir takıma değil, Fenerbahçe'ye imza konusunda ikna etti.

MUHTEŞEM BİR ANDI

"Sabah İstanbul'a gelmek için uçağa bindik. Maç, uykusuz bir gece, sabah seyahat ve sonrasında sağlık kontrolü derken uzun bir gün oldu diyebilirim. Gece çok geç saatte imza attık ve otele de yine gece geç saatte gittim. Dürüst olmam gerekirse o kadar yoğundu ki çarşamba gününden Süper Kupa gününe kadar çok az uyudum. Sonrasında finali oynadık ve benim için muhteşem bir andı. Fenerbahçe'yle daha iyi bir başlangıcı hayal edemezdim. Sihirli bir andı. Umarım böyle anları daha fazla yaşarız. Çünkü bir kez yaşamak güzel ancak ben buraya çok daha fazlasını yaşamak için geldim."

KALEDE DE OYNARIM

"Tercih ettiğim mevki elbette orta saha. 6 numara ya da 8 numara olarak oynadığımız sistemden bağımsız bir şekilde oyunun kalbinde olmayı, topla çok fazla buluşmayı, takımın oyununu organize etmeyi, topları geri kazanmayı, hem hücum hem de savunmada yardımcı olmayı çok seviyorum. Ancak başka mevkilerde de oynadım, Fransa'da 10 numara oynadım, burada kariyerimde ilk kez stoper olarak oynadım. Fena değildim. Ben her zaman maksimum verim sağlamaya çalışıyorum. Eğer bir gün kaleci, bek ya da farklı bir mevkide yardımcı olmam gerekirse yaparım. Benim için en önemlisi takım ve önemsediğim tek şey de sadece kazanmak."

TEDESCO OLAĞANÜSTÜ

"Çok büyük teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Eğer kulüp kariyerimde en çok keyif aldığım dönemi seçecek olursam Arsenal ve Unai Emery dönemi derim. Marsilya'da Sampaoli ve Lazio'da Sarri'yle de çok şey öğrendim. Şimdi de Domenico Tedesco hocayla henüz iki aydır birlikte çalışmamıza rağmen çok şey öğrendim. Büyük bir teknik direktör. Arsenal'de birlikte çalıştığım Unai Emery'e çok benziyor. Ofansif oyuna çok odaklı, her zaman topa sahip olmak, güzel oyun üretmek ve çok gol atmak istiyorlar. İkisi de kimliği belli bir oyun sunmaya çalışıyor. Geçmişte çalıştığım teknik adamlardan birçok şey öğrendim ve dürüst olmam gerekirse Tedesco da olağanüstü bir teknik adam."

LİG UZUN MARATON

"Ligin halen uzun olduğunu düşünüyorum. Önemli olan maç maç ilerlemek. Geçmiş geçmişte kaldı. Bana göre lig sonuna odaklanmak doğru değil. Her zaman söylediğim gibi sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. Eğer şampiyon olursak hak etmiş oluruz, eğer ikinci olursa ikinci olmayı, üçüncü olursak üçüncü olmayı hak etmişizdir. Hangi sırada bitirirsek bitirelim sezonun uzun bir süreç olduğunu bilmemiz lazım. Üzerimizde baskı kurmamıza gerek yok, adım adım ilerlememiz lazım. Elbette bu konuda çok netiz, hedefimiz şampiyon olmak."

CHERİF BÜYÜK GOLCÜ OLACAK

"Nene'nin çok mutlu olduğunu söyleyebilirim çünkü takımda Fransızca konuşan kimse yoktu ve belki de onun için kolay bir durum değildi. Bizimle çok mutlu olduğunu biliyoruz. Cherif çok genç bir oyuncu. Henüz 19 yaşında. Süper Lig'de ve Fenerbahçe gibi büyük takımda yaptıkları kolay değil. Çok hızlı adapte oldu. Maçlarda da gösteriyor. Gol atıyor, belirleyici oluyor. Kante ile birlikte yurt dışındaki tecrübelerimize dayanarak tavsiyeler veriyoruz. Son maçlarda da görmeye başladık. Çok büyük forvet olacak. Şu an yaptıkları da dikkat çekici."

KANTE'NİN VARLIĞI YETER

"Kante'yle Fransa Milli Takımı'nda oynama şansım oldu. Artık uzun zamandır tanıyorum. Onu tanıtmaya gerek yok. Şimdi de çok iyi olduğunu söyleyebilirim saha içinde bize çok yardımcı oluyor. Çok konuşan biri değil. Ancak sahadaki varlığı, kaptığı toplar, yaptığı koşular ve pozisyon bilgisiyle çok yardımcı oluyor. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda önemi daha da artacak."

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek isterim çünkü birçok taraftar bana sevgisini gösteriyor. Bana sanki her zaman burada oynamışım gibi hissettiriyorlar. O nedenle teşekkür etmek isterim, her zaman yanımda olacaklarını biliyorum. Ben onları gururlandırmak için saha içinde her zaman elimden geleni en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Onları gururlandırmak istiyoruz. Süper Kupa maçında da gördük. Bu tür anlar sihirlidir. Muhteşem olduğunu biliyoruz. Taraftarı gururlandırmayı hedefliyoruz ve yapacağımıza inanıyorum."