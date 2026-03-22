Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
Galatasaray'da Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için ısrar sürüyor. Sezon sonunda serbest kalacak tecrübeli oyuncu için eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan bile devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
LEROY SANE TAKTİĞİ UYGULANACAK
Gelecek bütün teklifleri görmek isteyen Portekizli 10 numara, nisan ayında G.Saray yönetimi ile masaya oturup teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan basınına göre Juventus da nisan ayında Bernardo için nabız yoklayacak.
La Gazetta dello Sport'a göre Juventus'un transferdeki en büyük rakibi G.Saray olacak. Sarı-kırmızılılar Leroy Sane'de olduğu gibi imza parası ve Şampiyonlar Ligi kozu ile öne geçip elini çabuk tutmaya çalışacak.
İLKAY GÜNDOĞAN DA BASTIRIYOR
Bernardo Silva ile yaklaşık 7 sene Manchester City'de birlikte forma giyen İlkay Gündoğan da transferde G.Saray'a yardımcı olmaya çalışıyor.
Yakın arkadaşı Bernardo Silva'ya sarı-kırmızılı takım hakkında oldukça olumlu referans veren İlkay, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
