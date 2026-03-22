Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi

Galatasaray'da Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için ısrar sürüyor. Sezon sonunda serbest kalacak tecrübeli oyuncu için eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan bile devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Avrupa'ya veda eden G.Saray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanırken, bir yandan da geleceğin takımını kurmak için vites yükseltiyor.

Haziran ayında elini çabuk tutarak kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı takibine aldı.

Bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki futbolcu, G.Saray yönetiminin ilgisine kayıtsız kalmadı ve görüşme için tarih verdi: "Nisanda oturup konuşalım"

LEROY SANE TAKTİĞİ UYGULANACAK

Gelecek bütün teklifleri görmek isteyen Portekizli 10 numara, nisan ayında G.Saray yönetimi ile masaya oturup teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan basınına göre Juventus da nisan ayında Bernardo için nabız yoklayacak.

La Gazetta dello Sport'a göre Juventus'un transferdeki en büyük rakibi G.Saray olacak. Sarı-kırmızılılar Leroy Sane'de olduğu gibi imza parası ve Şampiyonlar Ligi kozu ile öne geçip elini çabuk tutmaya çalışacak.

İLKAY GÜNDOĞAN DA BASTIRIYOR

Bernardo Silva ile yaklaşık 7 sene Manchester City'de birlikte forma giyen İlkay Gündoğan da transferde G.Saray'a yardımcı olmaya çalışıyor.

Yakın arkadaşı Bernardo Silva'ya sarı-kırmızılı takım hakkında oldukça olumlu referans veren İlkay, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

