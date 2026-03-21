Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili gündem olan itiraf!

Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli'de görev yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibinde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Şubat 2024 ile Haziran 2024 arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, o süreçte kulüp içinde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

"OYUNCULAR GİTMEK İSTİYORDU"



Görev yaptığı dönemde kaotik bir ortamla karşılaştığını belirten Calzona, oyuncular ile kulüp arasında ciddi problemler olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yapılan 5-6 transfer ise o sezon oynayacak seviyede değildi ve sezon sonunda hepsi kenara itildi" dedi.