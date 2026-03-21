CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili gündem olan itiraf!

Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli döneminde takımda yaşanan krizi anlattı. Öte yandan Calzona'nın Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında söylediği sözler ve itirafları gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 00:42
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli'de görev yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibinde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Şubat 2024 ile Haziran 2024 arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, o süreçte kulüp içinde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

"OYUNCULAR GİTMEK İSTİYORDU"

Görev yaptığı dönemde kaotik bir ortamla karşılaştığını belirten Calzona, oyuncular ile kulüp arasında ciddi problemler olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yapılan 5-6 transfer ise o sezon oynayacak seviyede değildi ve sezon sonunda hepsi kenara itildi" dedi.

OSIMHEN VE KVARATSKHELIA SÖZLERİ

Takım içindeki huzursuzluğun saha performansını da etkilediğini ifade eden Calzona, "Genel bir mutsuzluk havası vardı. Victor Osimhen hiç antrenman yapmadı, Khvicha Kvaratskhelia mutlu değildi. Burada sayamayacağım kadar çok sorun vardı" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUKTAN DÜŞÜŞE

Napoli, 2022-2023 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşmasının ardından, Calzona'nın görev yaptığı bir sonraki sezonu 10. sırada tamamlayarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

İKİSİ DE AYRILDI

Öte yandan Calzona'nın bahsettiği isimlerden Victor Osimhen, Eylül 2024'te Galatasaray'a kiralanmış, sarı-kırmızılılar 2025 yazında yıldız golcünün bonservisini almıştı. Khvicha Kvaratskhelia ise Ocak 2025'te Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

İŞTE O HABER

