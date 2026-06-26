Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile birlikte takımlar, gelecek sezon için belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra bu sezon TFF 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK da tecrübeli santrfor için harekete geçme kararı aldı.