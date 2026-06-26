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Aubameyang'ın transferi için harekete geçti. Fransız basınında yer alan habere göre tecrübeli santrforun bonservisi belirlendi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:03
Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya temsilcisi, 37 yaşındaki ismin bonservisini belirledi.
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Kariyerinde daha önce Avrupa'nın dev takımlarında forma giymiş olan Aubameyang'ın transferi için 1.5 milyon euro talep edildiği açıklandı.
Devre arasında Atletico Madrid'in de ilgisini çeken Gabonlu santfror, Olympique Marsilya'da istenmeyen adam konumunda.
5 BÜYÜK LİGİ GEZDİ
Deneyimli golcü kariyerinde daha önce AC Milan, Lille, Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de forma giydi.
Fransız ekibi ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Aubameyang'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.
Ligue 1'de sezonu 5. sırada tamamlayan Marsilya'da 41 maça çıkan tecrübeli forvet, 14 gol/10 asist katkısı sundu.
Aubameyang, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ise (75 milyon euro) 2018'de Arsenal'da forması ile ulaştı.
Pierre-Emerick Aubameyang'ın bonservisine bugüne kadar toplamda 100 milyon euro ödendi.
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