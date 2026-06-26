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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Çorum FK, Fenerbahçe ve Trabzonspor; Pierre-Emerick
Aubameyang'ın transferi için harekete geçti. Fransız basınında yer alan habere göre tecrübeli santrforun bonservisi belirlendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:03
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile birlikte takımlar, gelecek sezon için belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan 4 takım, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı listesine yazdı.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra bu sezon TFF 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK da tecrübeli santrfor için harekete geçme kararı aldı.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya temsilcisi, 37 yaşındaki ismin bonservisini belirledi.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

BİR AN ÖNCE GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Kariyerinde daha önce Avrupa'nın dev takımlarında forma giymiş olan Aubameyang'ın transferi için 1.5 milyon euro talep edildiği açıklandı.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Devre arasında Atletico Madrid'in de ilgisini çeken Gabonlu santfror, Olympique Marsilya'da istenmeyen adam konumunda.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

5 BÜYÜK LİGİ GEZDİ

Deneyimli golcü kariyerinde daha önce AC Milan, Lille, Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de forma giydi.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Fransız ekibi ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Aubameyang'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Ligue 1'de sezonu 5. sırada tamamlayan Marsilya'da 41 maça çıkan tecrübeli forvet, 14 gol/10 asist katkısı sundu.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Aubameyang, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ise (75 milyon euro) 2018'de Arsenal'da forması ile ulaştı.

Süper Lig'de transfer düellosu! Tam 4 takım...

Pierre-Emerick Aubameyang'ın bonservisine bugüne kadar toplamda 100 milyon euro ödendi.

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