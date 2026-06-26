Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor ağlarını koruyan Andre Onana, bordo-mavililerdeki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Manchester United'a geri dönmüştü. Başkan Ertuğrul Doğan, Kamerunlu kaleci için Premier Lig ekibi ile görüşeceklerini ve tecrübeli eldiveni gelecek sezon da takımda görmek istediklerini aktarmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz temsilcisi ile anlaşma sağlayan Fırtına, Andre Onana'yı bir yıl daha kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, 30 yaşındaki file bekçisi ile görüşerek gelecek sezonun planlamasında yer almayacağını aktardı. Bu gelişmenin ardından Onana, gelecek sezonu bordo-mavili kulüpte geçirmeye karar verdi.

Manchester United'a kiralama ücreti ve bonuslarla birlikte yaklaşık 1,52 milyon euro ödeneceği aktarıldı. Karadeniz devi ayrıca Kamerunlu kalecinin maaşını da karşılayacak.

PERFORMANSI

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda toplam 33 maça çıkan Onana, 40 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı. Tecrübeli eldiven, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.