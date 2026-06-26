Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sanchez için girişimlerde bulunan İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ın ayrılığa onay vermemesi nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı.

Yeni sezonda savunmasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Como'nun, Davinson Sanchez için önemli bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır olduğu öne sürüldü.