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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Geçtiğimiz sezon transferi gerçekleşmeyen Davinson Sanchez için Como yeniden devreye girdi. İtalyan ekibinin yıldız stoper için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürülürken Galatasaray'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:27
Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

İtalya'da geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansla adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Como, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetimindeki İtalyan ekibi, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i yeniden transfer gündemine aldı.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Como, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak konusunda oldukça istekli.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sanchez için girişimlerde bulunan İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ın ayrılığa onay vermemesi nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Yeni sezonda savunmasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Como'nun, Davinson Sanchez için önemli bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

FABREGAS'IN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFER

Kolombiyalı stoperin, Fabregas'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Como'nun ilgisini yeniden ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren Davinson Sanchez'in geleceği merak konusu olurken, Como'nun önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor

Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...

Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Kolombiyalı stoperin 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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