Davinson Sanchez için dev pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam...
Geçtiğimiz sezon transferi gerçekleşmeyen Davinson Sanchez için Como yeniden devreye girdi. İtalyan ekibinin yıldız stoper için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürülürken Galatasaray'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:27
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Sanchez için girişimlerde bulunan İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ın ayrılığa onay vermemesi nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı.
Yeni sezonda savunmasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Como'nun, Davinson Sanchez için önemli bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır olduğu öne sürüldü.
FABREGAS'IN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFER
Kolombiyalı stoperin, Fabregas'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
Como'nun ilgisini yeniden ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.
Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren Davinson Sanchez'in geleceği merak konusu olurken, Como'nun önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor
Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Kolombiyalı stoperin 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Davinson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
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