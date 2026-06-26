Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu
Vedat Muriqi'in ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibine teklif ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:47
Fenerbahçe, Mikel Oyarzabal'ın transferi için La Liga temsilcisi Real Sociedad'ın kapısını çaldı.
İstanbul devi, 29 yaşındaki santrfor için 25 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Oyarzabal'ın sarı-lacivertli yönetim için yüksek öncelikli hedeflerden biri olduğu bildirildi.
Dış basında servis edilen haberlerde Fenerbahçe'de teknik ekibin de İspanyol yıldızı özellikle istediği aktarıldı.
Oyarzabal'ın Real Sociedad ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli forvet, geride bıraktığımız sezon La Liga'da oynadığı 34 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.
İspanya Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 kez ağları sarsan Oyarzabal, 2011 yılından bu yana Real Sociedad formasını giyiyor.
2021 yılında kariyerinin en yüksek piyasa değerine (70 milyon euro) ulaşan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.
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