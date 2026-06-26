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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Vedat Muriqi'in ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibine teklif ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:47
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Topuk Yaylası'ndaki kamp ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Yaz transfer dönemi hamlelerinde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi'in ardından hücum hattına bir takviye daha planlıyor.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Bu doğrultuda Kadıköy ekibi, listesinde yer alan sürpriz bir ismin kulübüne teklif götürdü.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Fenerbahçe, Mikel Oyarzabal'ın transferi için La Liga temsilcisi Real Sociedad'ın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

İstanbul devi, 29 yaşındaki santrfor için 25 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Oyarzabal'ın sarı-lacivertli yönetim için yüksek öncelikli hedeflerden biri olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Dış basında servis edilen haberlerde Fenerbahçe'de teknik ekibin de İspanyol yıldızı özellikle istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Oyarzabal'ın Real Sociedad ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

Tecrübeli forvet, geride bıraktığımız sezon La Liga'da oynadığı 34 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

İspanya Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 kez ağları sarsan Oyarzabal, 2011 yılından bu yana Real Sociedad formasını giyiyor.

Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal bombası! Teklif sunuldu

2021 yılında kariyerinin en yüksek piyasa değerine (70 milyon euro) ulaşan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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