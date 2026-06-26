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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam!

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 14:23
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, dar alanda pas oyunlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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