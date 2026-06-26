Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Randal Kolo Muani ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi dikkat çekti. Fransız futbolcunun anlaşma sağladığı takım açıklandı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 12:18
2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro'ya transfer ettiği Muani'yi gelecek sezonun kadro planlamasına dahil etmeyen PSG, yetenekli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki konumu merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
2024/25 sezonunun ara transfer döneminde Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Juventus, Fransız forvet için devreye girdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
SKY Sport ve Calcio Mercato'dan derlenen habere göre Serie A ekibi, Muani ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı.
Öte yandan PSG'nin 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğu açıklandı.
İtalyan temsilcisi, Ligue 1 ekibinin talep ettiği miktarı aşağıya çekmek üzere yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.
İstanbul devlerinin bu noktada yapacağı bir hamlenin transfer yarışını kızıştırabileceği aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 41 maçta 5 gol/4 asistlik katkı sundu.
2023 yılında transfer olduğu PSG'de yalnızca 54 maça çıkan Muani, 2.400 dakika sahada kalırken 11 gol/7 asistlik bir katkı sundu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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