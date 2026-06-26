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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Randal Kolo Muani ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi dikkat çekti. Fransız futbolcunun anlaşma sağladığı takım açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 12:18
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer düellosu start verdi.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakipler, hücum hattına yapacağı takviye doğrultusunda gündemine Randal Kolo Muani'yi aldı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bonservisi PSG'de bulunan 27 yaşındaki yıldız golcü, Ligue 1 ekibinde dikiş tutturamadı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro'ya transfer ettiği Muani'yi gelecek sezonun kadro planlamasına dahil etmeyen PSG, yetenekli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki konumu merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2024/25 sezonunun ara transfer döneminde Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Juventus, Fransız forvet için devreye girdi.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ANLAŞMA SAĞLANDI

SKY Sport ve Calcio Mercato'dan derlenen habere göre Serie A ekibi, Muani ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan PSG'nin 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğu açıklandı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalyan temsilcisi, Ligue 1 ekibinin talep ettiği miktarı aşağıya çekmek üzere yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İstanbul devlerinin bu noktada yapacağı bir hamlenin transfer yarışını kızıştırabileceği aktarıldı.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 41 maçta 5 gol/4 asistlik katkı sundu.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2023 yılında transfer olduğu PSG'de yalnızca 54 maça çıkan Muani, 2.400 dakika sahada kalırken 11 gol/7 asistlik bir katkı sundu.

Randal Kolo Muani'de anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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