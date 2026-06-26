Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı
Galatasaray, forvet transferinde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Geçtiğimiz sezon rekor bedelle Göztepe'den Avrupa'ya giden Brezilyalı golcü için dikkat çeken iddia gündeme geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 12:30
Geçtiğimiz sezon Göztepe'deki başarılı performansının ardından Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
Leipzig, Romulo için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemeyi kabul etmişti.
İzmir temsilcisi ise sözleşmede yer alan sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi sayesinde olası bir transferden gelir elde etmeyi hedefliyor.
Romulo, geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 32 resmi maçta görev yaptı.
Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol kaydederken, 4 de asist üretti.
Yıldız santraforun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Oyuncunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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