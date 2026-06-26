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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Galatasaray, forvet transferinde rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Geçtiğimiz sezon rekor bedelle Göztepe'den Avrupa'ya giden Brezilyalı golcü için dikkat çeken iddia gündeme geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 12:30
Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların gündemine tanıdık bir isim geldi.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

ROMULO İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın, RB Leipzig'de forma giyen Brezilyalı golcü Romulo ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Geçtiğimiz sezon Göztepe'deki başarılı performansının ardından Alman ekibine transfer olan 24 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Leipzig, Romulo için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemeyi kabul etmişti.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

İzmir temsilcisi ise sözleşmede yer alan sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi sayesinde olası bir transferden gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Romulo, geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 32 resmi maçta görev yaptı.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol kaydederken, 4 de asist üretti.

Galatasaray'dan Romulo sürprizi! Transferde Göztepe detayı

Yıldız santraforun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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